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Политолог объяснил, какое событие определит дальнейшую политику США по Украине

Политолог Мирзаян: выборы в конгресс определят политику США по Украине
Elizabeth Frantz/Reuters

Политику США в отношении Украины определят не заявления президента Франции Эммануэля Макрона, а осенние выборы в конгресс. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал политолог-американист Геворг Мирзаян.

«После промежуточных выборов в США степень поддержки Вашингтоном Украины может измениться. Однако этого не гарантирует даже победа Демократической партии, больше настроенной на помощь Киеву. Администрация в Вашингтоне будет противостоять конгрессу», — сказал Мирзаян.

США никогда не были нейтральными посредниками по вопросу Украины. Вашингтон попытался посредничать, но у него ничего не получилось, напомнил он.

25 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в конфликте России и Украины. Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за успехи в конфликте с Россией.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске были только предложения по урегулированию украинского кризиса, а не какие-либо соглашения.

Ранее в НАТО увидели открытое окно возможностей для Украины в конфликте с Россией.

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