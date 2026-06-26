Путин направил телеграмму близким экс-министра обороны Иванова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким экс-министра обороны Сергея Иванова, сообщил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что глава государства направил семье покойного телеграмму с соболезнованиями.

Бывший министр и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский госуниверситет, а затем поступил на службу в КГБ. В 1976—1977 годах работал в одном подразделении с Путиным, а в 1990-е — в Службе внешней разведки. В 1998 году Иванова назначили замдиректора ФСБ (в то время ведомство возглавлял нынешний президент РФ).

В 2000 году Путин, который тогда занимал пост и. о. президента, ответил на вопрос, к чьим советам прислушивается и кому доверяет: «Доверяю? Сергею Иванову, секретарю Совета безопасности… Есть такое понятие, как чувство локтя. Вот с Ивановым такое чувство возникает».

В 2001—2007 годах Иванов возглавил Минобороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на посту главы государства в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов получил должность вице-премьера, там он курировал вопросы военной промышленности. В 2011—2016 годах Иванов руководил администрацией президента. А с 2012-го по 2026-й год был постоянным членом Совбеза РФ. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Иванов был женат, у него было двое сыновей — Александр и Сергей.

Ранее умер экс-командир «Альфы», освобождавший заложников в Буденновске.