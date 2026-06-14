Умер экс-командир «Альфы», освобождавший заложников в Буденновске

На 80-м году жизни умер генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев, который возглавлял подразделение антитеррора «Альфа» с 1995 по 1998 год. Об этом сообщает Ассоциация ветеранов спецназа.

В пресс-релизе отмечается, что Гусев руководил управлением «А» Антитеррористического центра ФСБ России в «тяжелейшее время» Первой чеченской кампании.

«Страна столкнулась с беспрецедентными по масштабу терактами. Под его (Гусева. — «Газета.Ru) руководством были успешно проведены многие спецоперации по освобождению заложников, результатом которых стали сотни спасенных жизней», — заявили в ассоциации.

Там добавили, что Гусева будут помнить как мудрого начальника, высококлассного профессионала и человека с твердым характером.

Будущий генерал-лейтенант родился 26 ноября 1946 года в Москве в семье советского офицера. Гусев получил образование в Московском суворовском военном училище, Московском высшем общевойсковом командном училище им. Верховного Совета РСФСР и Военной академии имени М.В. Фрунзе. С 1968 года он работал в органах госбезопасности.

За более чем 20 лет службы в отдельном Краснознаменном Кремлевском полку спецназначения КГБ Гусев прошел путь от командира взвода до заместителя коменданта Московского Кремля. Во главе «Альфы» он участвовал в операциях по освобождению заложников в Буденновске, селе Первомайском, Махачкале, на столичном Москворецком мосту, а также в Домодедово и Шереметьево.

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