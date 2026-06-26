Скончался бывший губернатор Вологодской области Позгалев

Ушел из жизни бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев. Об этом сообщили на его официальной странице во «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Позгалев Вячеслав Евгеньевич. О дате и месте прощания будет оповещено позже», — говорится в сообщении.

С 1996 по 2011 год он возглавлял Вологодскую область. На должность исполняющего обязанности руководителя региона его назначил первый президент России Борис Ельцин, позже избиратели Вологодской области поддержали его кандидатуру на выборах.

После этого, в период с 2011 по 2016 год был депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».

До этого мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер на 55-м году жизни. В марте 2015 года Ахохова назначили заместителем министра труда, занятости и соцзащиты республики. В апреле 2018 года он начал исполнять обязанности главы администрации города Нальчик. 8 июня того же года Ахохова утвердили в этой должности. Он руководил городом до последних дней жизни.

Ранее в Астрахани экс-помощница главы региона умерла, прилетев проститься с матерью.