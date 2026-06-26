В МВД раскрыли, на какую сумму возмещен ущерб по налоговым преступлениям в 2026 году

Колокольцев: в 2026 году возмещен ущерб от налоговых преступлений на ₽70 млрд

МВД зафиксировало в России 2,6 тыс. налоговых преступлений с начала года, по ним возмещено 70 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений глава ведомства Владимир Колокольцев, передает «Интерфакс».

«В текущем году выявлено 2,6 тыс. налоговых преступлений. Принятыми мерами обеспечено возмещение причиненного материального ущерба на сумму 70 млрд рублей. Значительную часть указанных средств составляет арестованное имущество фигурантов», — уточнил министр.

При этом, по словам Колокольцева, количество зарегистрированных преступлений в сфере налогов по сравнению с предыдущим периодом выросло почти 13%.

18 июня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Кипр передал России обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей.

Экстрадированный в РФ в период с 2015 по 2019 год был руководителем коммерческих предприятий, а в налоговую подавал декларации с недостоверными сведениями о договорах подряда по поставкам стройматериалов.

Ранее долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекорда.