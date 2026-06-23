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Бизнес

Долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекорда

Суммарные долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 трлн рублей
Shutterstock/fizkes

К апрелю 2026 года общий объем задолженности граждан и организаций перед государством составил рекордные 4 трлн рублей. За двенадцать месяцев данный показатель увеличился примерно на 33%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

«Россияне и компании накопили рекордную задолженность перед бюджетом. На апрель 2026-го сумма достигла почти 4 трлн рублей», — говорится в статье.

В структуре долга около 1,7 трлн рублей занимают неоплаченные налоги, сборы и страховые отчисления. Прочая сумма сформирована из начисленных штрафов, пеней и процентов за несвоевременное выполнение обязательств.

Специалисты объясняют динамику ухудшением финансового состояния коммерческого сектора, вызванным дороговизной кредитования, ростом операционных расходов и снижением деловой активности.

Ситуацию также усугубляют меры по расширению базы плательщиков НДС и усиление контроля со стороны налоговых служб. По прогнозам аналитиков, продолжающийся рост долгов может спровоцировать волну банкротств и усилить нестабильность в ряде секторов экономики.

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