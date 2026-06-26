Ветеринар ответила, каких собак опасно переносить в рюкзаках

Владельцам шпицев, йоркширских терьеров, чихуахуа и других небольших пород следует с особой осторожностью переносить их в рюкзаках. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева.

Она пояснила, что у них небольшие дыхательные пути, поэтому существует высокий риск перегреться. Это же касается всех брахицефальных пород: мопсов, бульдогов и так далее, у которых бывают проблемы с дыханием из-за анатомических особенностей черепа.

По ее словам, в целом в случае, если в рюкзак не поступает достаточное количество воздуха, животное может получить тепловой удар, что грозит трагическими последствиями. Врач посоветовала отдавать предпочтение тем изделиям, которые обеспечат пространство сверху и по бокам, чтобы животное комфортно себя чувствовало и могло свободно дышать.

«Следует постоянно контролировать ситуацию и периодически доставать собаку, осматривать слизистые. Если они бледно-розовые, значит, все нормально, а если бордово-красные – питомцу жарко. При этом тяжелое дыхание не обязательно связано с тем, что вентиляция в переноске плохо работает. Во всем может быть виновато волнение, которое способно возникать, даже когда хозяин несет кошку или собаку на руках», — добавила Гуляева.

Ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК Екатерина Смолицкая до этого рассказала «Газете.Ru», что основная опасность укусов комаров для домашних животных — передача дирофилярий (сердечных червей), которые вызывают дирофиляриоз у собак и реже у кошек; паразиты повреждают сердце и легочные сосуды, могут привести к сердечной недостаточности и не только.

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