Стало известно, почему кошки и собаки внезапно начинают «летать» по квартире

Ветеринары объяснили, почему кошки и собаки иногда внезапно начинают носиться по дому, совершая стремительные забеги, прыжки и резкие повороты, пишет Independent.

По словам специалистов, чаще всего такие всплески энергии связаны с сильным возбуждением или хорошим настроением. Они нередко возникают после купания, прогулки или просто во время активной игры. У кошек подобное поведение также часто наблюдается после посещения лотка. Одной из возможных причин ученые называют стимуляцию блуждающего нерва, которая может вызывать кратковременное ощущение облегчения и прилив энергии.

Если питомец во время таких забегов приглашает хозяина или других животных присоединиться к игре, например принимает игровую позу или переворачивается на спину, это обычно свидетельствует о хорошем самочувствии и желании взаимодействовать.

Специалисты советуют не мешать питомцу, если его поведение не представляет опасности. При этом владельцам рекомендуется убедиться, что животное не сможет получить травму, сталкиваясь с мебелью или выбегая в потенциально опасные места.

Однако ветеринары предупреждают, что в некоторых случаях чрезмерно продолжительные или навязчивые эпизоды активности могут быть связаны со стрессом либо заболеваниями. Если подобное поведение становится регулярным, сопровождается травмами или животное невозможно успокоить, владельцам рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

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