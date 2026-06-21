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Ветеринар предупредила об опасности укусов комаров для питомцев

Ветврач Смолицкая: животным противопоказаны «человеческие» средства от комаров
Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Основная опасность укусов комаров для домашних животных — передача дирофилярий (сердечных червей), которые вызывают дирофиляриоз у собак и реже у кошек; паразиты повреждают сердце и легочные сосуды, могут привести к сердечной недостаточности и летальному исходу. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Смолицкая, ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК.

«Также возможны аллергические реакции и дерматиты на укусы комаров — зуд, покраснение кожи, расчесы, вторичные инфекции. Укусы комаров вызывают дискомфорт, раздражение и стресс, особенно у пожилых и ослабленных животных», — объяснила она.

По словам ветврача, есть наружные репелленты для животных — спреи, аэрозоли, мази с разрешенными для собак и кошек активными веществами, наносятся на шерсть по инструкции.

«Системные средства — капли на холку и ошейники против комаров и клещей, которые отпугивают или убивают насекомых, снижая риск заражения дирофиляриями. Физические меры — москитные сетки, проветривание в безопасное время, ограничение прогулок в пик активности комаров (вечером и на рассвете)», — рассказала ветврач.

Необходима регулярная профилактика — ежемесячный прием препаратов, содержащих активные в отношении личинок дирофилярий компоненты, предупреждающие развитие болезни.

«Применять их рекомендуется по схеме: начать за 1–2 недели до начала сезона активности комаров и продолжать ежемесячно до окончания периода риска; курс обсуждается с ветеринаром индивидуально, с учетом региона и образа жизни питомца. Диагностика — ежегодное тестирование на дирофиляриоз (антигенный анализ крови) у собак, особенно в эндемичных зонах, чтобы исключить заражение перед началом профилактики или при смене препарата», — объяснила она.

Но ни в коем случае нельзя использовать средства для людей — спреи, кремы, аэрозоли с диэтилтолуамидом (DEET), пиретроидами в высокой концентрации и ярко выраженными ароматами.

«Они токсичны для собак и кошек, могут вызвать отравление, судороги, дерматиты. Нельзя также применять домашние народные средства (эфирные масла, смеси цитрусовых, ароматизаторы) без консультации с ветеринаром. Эфирные масла тоже опасны: они могут вызывать острую аллергическую реакцию, провоцировать усиление астматического статуса у предрасположенных животных или у тех, кто уже имеет хронические заболевания дыхательной системы, а также при чрезмерно сильном запахе — раздражение слизистой чувствительного носа и глаз», — резюмировала ветеринар.

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