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Петербурженке, которую изрезал и облил кислотой бывший, удалили мочку уха

РЕН ТВ: в Петербурге девушке, которую бывший облил кислотой, удалили мочку уха
Shutterstock

В Петербурге удалили мочку уха девушке, пережившей нападение бывшего ухажера с кислотой. Об этом со ссылкой на отца нового молодого человека пострадавшей сообщает РЕН ТВ.

Состояние девушки остается тяжелым. У нее низкий гемоглобин и держится температура, а во время очередной операции медики удалили кожу с пораженных кислотой мест — мочка уха утрачена.

Пациентку выпишут не раньше, чем через месяц. После стационара ее ждет длительная реабилитация, во время которой ей потребуются дорогие косметологические процедуры, пластические операции и глазной протез. Отмечается, что она старается держаться и даже заражать оптимизмом окружающих. Ее нынешний молодой человек постоянно поддерживает ее.

Нападение произошло в конце мая, Сергей Михайлов вооружился пистолетом, газовым баллончиком, ножом и азотной кислотой. Он вломился в квартиру девушки и вылил химикаты ей на голову, лицо, шею и руки, изрезал ножом и прострелил колени. Позже он заявил журналистам, что «любое предательство, измена должна наказываться». Позже стало известно, что пострадавшей удалили глаз из-за тяжелого ожога роговицы. По словам ее отца, родственники нападавшего не навещали его дочь и не выходили на связь, хотя ранее обещали помочь.

Ранее в Москве фотограф-сталкер стал преследовать девушку после бесплатной фотосессии.

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