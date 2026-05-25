Арестован мужчина, который из мести изрезал и облил кислотой бывшую в Петербурге

В Петербурге арестовали мужчину, который изрезал и облил кислотой бывшую

В Петербурге избрали меру пресечения мужчине, который набросился на бывшую с ножом и облил ее кислотой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Василеостровский районный суд избрал мужчине, обвиняемому по ч.3 ст.30 - ч.1 ст.105 УК РФ, меру пресечения в виде ареста. Он будет находиться под стражей до 23 июля.

Врачи зафиксировали у пострадавшей множественные резаные раны, комбинированную травму головы, шеи груди, живота и конечностей, а также сквозное огнестрельное ранение левого колена и химический ожог 32% тела — пострадали голова, шея, грудь, конечности и глаза. Ее спасли медики, вовремя оказавшие квалифицированную помощь. Во время суда нападавший отрицал, что планировал физически устранить жертву.

Мужчина решил отомстить своей бывшей девушке и нанес ей визит, вооружившись пистолетом, газовым баллончиком, ножом и кислотой. Он вылил химикаты на голову девушке, лицо, шею и руки, а также стрелял в нее и нанес удары ножом. Позже он заявил журналистам, что «любое предательство, измена должна наказываться».

Ранее ревнивец избил жену, связал ее скотчем и запер в доме в российском селе.