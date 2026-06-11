В Москве фотограф-сталкер стал преследовать девушку после бесплатной фотосессии

Shot: в Москве фотограф пообещал фотосессию девушке и стал ее преследовать

Фотограф стал преследовать 21-летнюю девушку после того, как они договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Москвичка по имени Мария познакомилась с мужчиной около 50 лет на вид около Павелецкого вокзала. Он сделал несколько бесплатных кадров и показал их ей, после чего заявил, что собирает портфолио и такой типаж как у девушки ему как раз нужен.

Мария раньше слышала о подобных предложениях, поэтому без каких-либо подозрений дала номер телефона. Вскоре фотограф написал сам и предложил фотосессию за секс. Помимо этого, он отправлял ей кадры своего полового органа.

Девушка заблокировала мужчину, но тот стал писать ей с других аккаунтов и навязчиво предлагал встретиться. Теперь Мария боится выходить из дома без сопровождения и планирует обратиться в полицию.

До этого в Тверской области мужчины на машине преследовали девочек в возрасте 12 и 13 лет. Шестиклассницы пытались скрыться, но неизвестные все равно их преследовали. Родители обратились в полицию.

Ранее мужчины 10 месяцев насиловали студентку и вымогали деньги за сделанные в процессе фото.