Петербуржец облил бывшую кислотой и изрезал ножом из мести, девушка в реанимации

78.ru: в Петербурге мужчина ворвался домой к бывшей и облил ее кислотой
Девушка из Петербурга попала в больницу после того, как на нее напал ее бывший возлюбленный. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, молодой человек вооружился пистолетом, газовым баллончиком, ножом и азотной кислотой. С таким арсеналом он якобы пришел к экс-партнерше, чтобы отомстить.

Во время визита он вылил химикаты на голову девушке, лицо, шею и руки. Помимо этого, мужчина успел нанести пострадавшей несколько ударов ножом. При этом соседка девушки попыталась остановить агрессора, но сделать это не получилось.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации. По словам соседки, девушке предстоит длительное лечение.

Журналистам удалось связаться с нападавшим, который высказался по поводу произошедшего.

«Я считаю, что любое предательство, измена должна наказываться», – прокомментировал ситуацию молодой человек.

Сейчас сотрудники МВД разыскивают его. Известно, что год назад пострадавшая разорвала отношения с нападавшим. Несмотря на расставание, мужчина продолжал дарить подарки, а также преследовал. Девушка обращалась в полицию, но эффекта это якобы не возымело.

Ранее ревнивец избил жену, связал ее скотчем и запер в доме в российском селе.

 
