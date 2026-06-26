В Белоруссии ожидается аномальная жара

Аномальная жара идет в Белоруссию, ожидается потепление до +38°С

Аномальная жара придет в Белоруссию на выходных и в начале следующей недели. Об этом сообщает Белгидромет.

«Рекордная волна тепла, накрывшая Западную Европу, в ближайшее время достигнет и районов Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на эту пятницу и субботу на западе страны объявлен оранжевый уровень опасности. Пик жары придется на 28-30 июня, в эти дни температура воздуха поднимется до +34°С, а западных и южных районах Белоруссии — до +38°С.

До конца недели осадков не ожидается. В понедельник и вторник возможны грозы.

В свою очередь главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в конце первой пятидневки июля в Москве воздух прогреется до +28...30°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что текущая рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой, ожидаются кратковременные дожди.

Ранее россиянам назвали главные ошибки водителей в жару.