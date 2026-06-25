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В Москве ожидаются дожди и до +8 градусов

Синоптик Ильин: в Москве пройдут дожди, ночью похолодает до +8 градусов
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текущая рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой, ожидаются кратковременные дожди. В ближайшие трое суток в ночные часы температура воздуха не будет превышать +8….+13 градусов, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в пятницу, 26 июня, в Московской области днем прогнозируется от +17 до +22 градусов, в Москве порядка +21 градуса. Пройдут дожди, по области с грозами. Сопровождаться такая погода будет северо-западным ветром со скоростью 6-11 м/с.

В субботу также ожидаются кратковременные дожди, ветер останется таким же. При этом станет заметно теплее – так, днем ожидается +21...+23 градуса. В воскресенье воздух прогреется до +26 градусов, а ветер, который сохранит направление, утихнет до 3-8 м/с.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе прогнозируется трансформация воздушной массы. После самого ненастного на этой неделе дня, который придется на четверг, 25 июня, вернется потепление и солнечная погода. На выходные она спрогнозировала москвичам хорошую погоду без осадков. Ночью, по ее словам, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, в субботу днем ожидается до +24 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Ранее синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей.

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