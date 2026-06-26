Синоптик рассказала, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Позднякова: воздух в Москве может прогреться до +30°C в первой пятидневке июля

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, когда воздух в Москве прогреется до +28-30°C.

По ее словам, это должно произойти в конце первой пятидневки июля.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что текущая рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой, ожидаются кратковременные дожди. В ближайшие трое суток в ночные часы температура воздуха не будет превышать +8….+13°C.

До этого Позднякова рассказала, что в столичном регионе прогнозируется трансформация воздушной массы. После самого ненастного на этой неделе дня, который придется на четверг, 25 июня, вернется потепление и солнечная погода. На выходные она спрогнозировала москвичам хорошую погоду без осадков. Ночью, по ее словам, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, в субботу днем ожидается до +24 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Ранее синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей.