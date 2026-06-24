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Россиянам назвали главные ошибки водителей в жару

Автоэксперт Ерицян: в жару водители часто забывают проверить охлаждающую жидкость
sweet_tomato/Shutterstock

Одна из главных ошибок водителей в жаркую погоду — эксплуатировать автомобиль в обычном режиме и не учитывать повышенную нагрузку на двигатель, систему охлаждения и шины. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Летом многие автомобилисты игнорируют базовые проверки: уровень охлаждающей жидкости, давление в шинах и состояние аккумулятора. Это может привести к перегреву, ускоренному износу деталей и незапланированным расходам. Особенно опасно недооценивать влияние жары на шины. При высокой температуре дорожное покрытие нагревается сильнее, давление в шинах растет, а нагрузка на резину увеличивается. Если шины изношены или давление превышает норму, возрастает риск повреждений. Кроме того, жара ускоряет износ резины, особенно при длительных поездках на высокой скорости», — отметил Ерицян.

Жара также повышает нагрузку на двигатель. Ерицян пояснил, что системе охлаждения сложнее поддерживать оптимальную температуру, особенно в пробках или при включенном кондиционере. Если она работает неэффективно, даже короткая поездка может закончиться перегревом и дорогостоящим ремонтом, предупредил эксперт.

Чтобы избежать проблем, Ерицян посоветовал заранее проверить систему охлаждения, уровень технических жидкостей, состояние шин и аккумулятора. Также летом стоит избегать перегрузки автомобиля и агрессивной езды, сказал эксперт. По его словам, такие меры позволяют снизить нагрузку на основные узлы и избежать серьезных поломок в жаркий период.

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