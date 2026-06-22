ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного состава в Подмосковье

ФСБ задержала двух россиян, планировавших подорвать поезд с ГСМ в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) России предотвратили подрыв железнодорожного состава в Подмосковье, задержав двух граждан России, которые планировали совершить этот теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, передает РИА Новости.

По его информации, задержанные вступили в контакт с представителем спецслужб Украины и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. Они планировали подорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на участке железной дороги в Московском регионе. В этих целях злоумышленники произвели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки бомбы и ее подрыва.

16 июня стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры в Ярославской области. По подозрению в противоправной деятельности был задержан житель Рыбинска, который действовал в интересах украинских спецслужб.

Ранее ФСБ пресекла серию терактов со стороны Украины в Москве и Московской области.