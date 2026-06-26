Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пробка у Крымского моста сократилась до одной тысячи автомобилей

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи сократилась до одной тысячи машин
Константин Михальчевский/РИА Новости

Около тысячи автомобилей ожидают проезда к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале, информирующем о ситуации на автоподходах к мосту.

Отмечается, что по данным на 23:00 мск, очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи насчитывает одну тысячу транспортных средств. Ориентировочное время ожидания составляет около трех часов.

При этом со стороны Тамани затруднений в движении не зафиксировано, очереди нет.

25 июня после временного ограничения движения по Крымскому мосту на подъездах к нему скопились до 1,3 тыс. автомобилей.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!