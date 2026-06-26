Пробка у Крымского моста сократилась до одной тысячи автомобилей

Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи сократилась до одной тысячи машин

Около тысячи автомобилей ожидают проезда к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале, информирующем о ситуации на автоподходах к мосту.

Отмечается, что по данным на 23:00 мск, очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи насчитывает одну тысячу транспортных средств. Ориентировочное время ожидания составляет около трех часов.

При этом со стороны Тамани затруднений в движении не зафиксировано, очереди нет.

25 июня после временного ограничения движения по Крымскому мосту на подъездах к нему скопились до 1,3 тыс. автомобилей.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.