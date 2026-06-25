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Автомобили

Крымский мост закрыли для проезда

На Крымском мосту перекрыли проезд
Telegram-канал «Mash»

Движение транспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Данные об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

Данное сообщение появилось в 17:11 (мск).

21 июня беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 пострадали. Двое раненых детей — в тяжелом состоянии. Крым частично обесточен, перебои с водой, в регионе приостановили продажу топлива. Также под атаки БПЛА попали Керченская паромная переправа, паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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