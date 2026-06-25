Мексика направит в Венесуэлу бригады спасателей

Мексика направит на помощь Венесуэле спасателей и кинологов с собаками

Правительство Мексики приняло решение направить в Венесуэлу группу экстренного реагирования, состоящую из спасателей, медиков и специалистов кинологической службы, для ликвидации последствий землетрясения. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, пишет ТАСС.

Глава государства уточнила, что первая группа от министерства национальной обороны вылетает в зону бедствия 25 июня. По словам Шейнбаум, по состоянию на текущий момент от венесуэльской стороны поступил запрос только на профильных специалистов — в поставках продовольствия или материальных грузов Каракас пока не нуждается, поэтому сбор гуманитарной помощи среди населения Мексики не объявлен. Вопрос о расширении поддержки будет рассмотрен позже, после того как мексиканская делегация проведет первичную оценку обстановки совместно с местными властями.

Накануне мощное землетрясение произошло в венесуэльском штате Яракуй. Были зарегистрированы два основных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 с коротким интервалом, за которыми последовала серия из примерно 30 афтершоков.

Согласно данным, озвученным председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесом, в результате трагедии 188 человек не выжили, еще 1 520 получили травмы. В стране введен режим чрезвычайного положения, а прибрежный штат Ла-Гуайра официально признан зоной бедствия.

Произошедшее в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.

Ранее число пропавших без вести из-за землетрясения в Венесуэле превысило 37 тысяч.