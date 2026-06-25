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Судно подверглось атаке в Ормузском проливе

UKMTO: грузовое судно обстреляли у берегов Омана в Ормузском проливе
Stringer/Reuters

Грузовое судно подверглось обстрелу у берегов Омана в Ормузском проливе. Атака произошла в 7,5 морской мили (около 14 км) к юго-востоку от побережья населенного пункта Дахит, находящегося на оманском полуострове Мусандам, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO).

По его данным, неизвестный снаряд попал в правый борт судна, в результате чего был поврежден мостик. Капитан судна проинформировал UKMTO, что пострадавших нет.

13 июня танкер был поражен снарядом у берегов Омана.

9 июня экипаж вертолета ВМС Омана спас 24 индийских моряка, чей танкер MT Marivex попал под ракетный обстрел в Аравийском море.

6 мая коммерческое судно CGM San Antonio подверглось ракетному обстрелу в восточной части Персидского залива. Контейнеровоз, предположительно, был поражен крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего пострадали несколько членов филиппинского экипажа.

Ранее китайский танкер был атакован у Ормузского пролива.

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