Китайский нефтяной танкер атакован в Ормузском проливе

Китайский нефтяной танкер был атакован на входе в Ормузский пролив. Об этом сообщает издание Caixin.

По информации портала, инцидент стал первой подобной атакой на китайское судно. В момент нападения 4 мая на судне была замечена маркировка «China Owner & Crew».

«Крупный танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий китайской компании, был атакован у побережья порта Аль-Джир Объединенных Арабских Эмиратов на входе в Ормузский пролив», — говорится в публикации.

Авторы сообщают, что в результате атаки на танкере начался пожар.

7 мая глава МИД Ирана Аббас Арагчи в письмах генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе МИД председательствующего в Совбезе ООН Китая Ван И сообщил, что судоходство через Ормузский пролив вернется к привычному режиму только после прекращения конфликта, снятия американских санкций и отмены морской блокады.

До этого телеканал Al Arabiya сообщал, что Иран и США договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Иран обещал помогать российским судам проходить через Ормузский пролив.