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Армия

У берегов Омана неизвестный снаряд поразил танкер

UKMTO: танкер поражен снарядом у берегов Омана
Stringer/Reuters

Танкер был поражен снарядом у берегов Омана. Об этом рассказал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Инцидент зафиксирован в шести морских милях к востоку от султаната.

«Танкер был поражен неизвестным снарядом в носовой части по левому борту. Экипаж, по имеющимся данным, не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Судно, название которого не приводится, продолжает движение в следующий порт назначения.

В UKMTO данное происшествие классифицировали как атаку.

13 июня заместитель начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что ни одно торговое судно по-прежнему не может пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана.

Накануне Reuters со ссылкой на собственный источник сообщил, что Индия вновь вызвала высокопоставленного американского дипломата в знак протеста против ударов по своим судам у берегов Омана.

Ранее военные Омана спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна.

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