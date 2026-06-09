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Военные Омана спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна

ВМС Омана эвакуировали 24 моряка с попавшего под удар индийского танкера
EUNAVFOR ASPIDES/Handout via REUTERS

Экипаж вертолета Военно-морских сил (ВМС) Омана спас 24 индийских моряка, чей танкер MT Marivex попал под ракетный обстрел в Аравийском море. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба береговой охраны Индии.

«Оперативная реакция Морского координационного центра спасения в Мумбаи на ракетный удар по танкеру MT Marivex в зоне ответственности Омана», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент весь экипаж атакованного судна находится в безопасности.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.

 
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