Военные Омана спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна

Экипаж вертолета Военно-морских сил (ВМС) Омана спас 24 индийских моряка, чей танкер MT Marivex попал под ракетный обстрел в Аравийском море. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба береговой охраны Индии.
«Оперативная реакция Морского координационного центра спасения в Мумбаи на ракетный удар по танкеру MT Marivex в зоне ответственности Омана», — рассказали в ведомстве.
В настоящий момент весь экипаж атакованного судна находится в безопасности.
До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.
По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.
Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.