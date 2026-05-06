Судно попало под обстрел в Персидском заливе

Коммерческое судно CGM San Antonio поздно вечером 6 мая подверглось ракетному обстрелу в восточной части Персидского залива. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американские официальные лица.

Отмечается, что контейнеровоз, предположительно, был поражен крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего пострадали несколько членов филиппинского экипажа.

По словам источников, судно принадлежит французской компании. В момент обстрела оно находилось недалеко от Дубая около побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило в соцсети X, что 5 мая получило сообщение о поражении судна неизвестным снарядом.

4 мая сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел на судне под флагом Панамы, находившемся в Ормузском проливе. Судно, принадлежащее крупной южнокорейской компании HMM Co, в момент взрыва стояло на якоре вблизи побережья ОАЭ.

Ранее британский танкер подвергся обстрелу у берегов ОАЭ в Ормузском проливе.