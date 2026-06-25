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Общество

Число жертв землетрясения в Венесуэле приблизилось к 200

Политик Родригес: число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 200

Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 200, свыше 1 тыс. человек пострадали. Об этом сообщил ТАСС вице-президент партии «Мы можем» (входит в коалицию с правящей в республике Единой социалистической партией) Вильян Родригес.

«Пока еще рано говорить о точном числе погибших, которое уже приближается к 200, а число раненых превышает 1 000», — сказал политик.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Позже уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что в результате природного катаклизма по меньшей мере 32 человека не выжили и более 700 пострадали. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Произошедшее в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.

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