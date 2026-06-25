В Подмосковье отменили режим ракетной опасности

В Московской области снят режим ракетной опасности. Об этом официально уведомили службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на платформе «Макс».

«Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Тревога в регионе сохранялась на протяжении полутора часов — с 16:57 до 18:29 по московскому времени. В течение этого периода жителям рекомендовали находиться в безопасных местах, избегать окон и следовать указаниям по эвакуации в укрытия.

Также представители РСЧС предупреждали население о возможных временных неполадках в работе мобильного интернета.

В Московском институте электронной техники (МИЭТ) на фоне этого объявляли эвакуацию. Вуз находится в Зеленограде, который географически расположен в Подмосковье, но является административным округом Москвы.

Ранее возросло число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу.