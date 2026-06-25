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Общество

Возросло число жертв удара ВСУ по Воронежу

Гусев: число погибших при ударе ВСУ по Воронежу возросло до шести
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Число погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу 22 июня выросло до шести человек, тело женщины обнаружено под завалами. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни», — написал он.

По его словам, уже начались выплаты компенсаций семьям погибших. В это же время формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен, они получат финансовую поддержку.

До этого Гусев заявлял, что среди пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу есть люди, находящиеся в крайне тяжелом состоянии.

22 июня ВСУ атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. По его словам, пострадали три человека.

Ранее при падении обломков дрона в пригороде Воронежа пострадала 14-летняя девочка.

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