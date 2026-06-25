Возросло число жертв удара ВСУ по Воронежу

Число погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу 22 июня выросло до шести человек, тело женщины обнаружено под завалами. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни», — написал он.
По его словам, уже начались выплаты компенсаций семьям погибших. В это же время формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен, они получат финансовую поддержку.
До этого Гусев заявлял, что среди пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу есть люди, находящиеся в крайне тяжелом состоянии.
22 июня ВСУ атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. По его словам, пострадали три человека.
Ранее при падении обломков дрона в пригороде Воронежа пострадала 14-летняя девочка.