«Минуты три потрясло»: россиянка — о землетрясении в Японии

Землетрясение в Японии длилось всего три минуты, поэтому люди не успели испугаться. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Токио россиянка Екатерина.

«Ничего страшного не было, минуты три потрясло немножко и прекратилось. Даже не было оповещений на телефонах. СМИ преувеличивает. Не испугались, скорее не поняли, что происходит. Прочитали чат Токио, где кто-то написал, что повода для беспокойства нет, и успокоились», — сказала она.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет». — прим. ред.) По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км. Число погибших возросло до 164 человек, 971 получил ранения. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

25 июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

После землетрясения в Японии объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут предупреждение отменили. Жителей призвали сохранять бдительность, в стране возможны афтершоки.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.