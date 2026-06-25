В Японии раскрыли количество пострадавших в результате землетрясения

Во время землетрясения в Японии пострадали 11 человек

Минимум 11 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего на северо-востоке Японии. Об этом заявило японское общественное телевидение.

По его данным, люди в префектурах Аомори и Иватэ получили незначительные травмы и ушибы при падении. Более ста жилых и нежилых построек повреждены.

25 июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

После землетрясения в Японии объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут предупреждение отменили. Жителей призвали сохранять бдительность, в стране возможны афтершоки.

Телеканал NHK сообщил, что компания Tohoku Electric Power Company после землетрясения начала проверку атомной электростанции «Хигасидори», расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.

Ранее российские ученые создали систему мониторинга подземных вибраций.