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Общество

Коломойскому дали срок за хищение российской нефти

В Татарстане Коломойского заочно осудили за хищение нефти на 10 млрд рублей
Михаил Маркив/РИА Новости

Альметьевский городской суд в Татарстане вынес заочный приговор украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Ему назначено 12 лет лишения свободы за кражу российской нефти на сумму 10 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами РФ. [Игорь] Коломойский, [Александр] Ярославский, [Геннадий] Боголюбов и [Павел] Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — рассказали в МВД.

Следствие установило, что в 2006–2007 годах указанные лица организовали преступное сообщество, находясь вне пределов России. Используя подставную фирму, они незаконно присвоили свыше 858 тысяч тонн нефти, которая принадлежала российской компании и поставлялась на украинскую территорию. Действия осужденных были квалифицированы по статьям об организации преступного сообщества и растрате в особо крупном размере.

В марте 2024 года суд постановил конфисковать активы, принадлежащие Коломойскому, в пользу Российской Федерации. Это решение стало результатом административного иска, поданного заместителем генерального прокурора РФ против украинского бизнесмена и его соратников. Иск был основан на обвинениях в их причастности к экстремистской деятельности и финансированию Вооруженных сил Украины.

Ранее Коломойскому объявили новое подозрение на Украине.

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