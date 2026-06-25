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Общество

СКР предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания

СК: преступные активы нужно изымать и после завершения расследования дела
Максим Блинов/РИА Новости

Советник главы Следственного комитета РФ Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) предложил искать и конфисковывать преступные активы после завершения расследования уголовного дела. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Следственный комитет поддерживает научную и законодательную дискуссию о расширенной конфискации. Применительно к отдельным категориям коррупционных деяний, обосновано возвращение к вопросу конфискации имущества как самостоятельного вида наказания. <...> На практике имущество нередко обнаруживается уже после направления дела в суд, когда действующее регулирование не позволяет полноценно обратить взыскание на вновь выявленные активы», — пояснил Федоров.

Он предложил закрепить инициативу в уголовно-процессуальном законодательстве, что позволит устанавливать, разыскивать и конфисковать имущество «криминального происхождения».

Федоров добавил, что Следственный комитет также предлагает ввести неотложный арест на имущество, фактически принадлежащее обвиняемому, но оформленное на третьих лиц, если имеются основания полагать, что оно было передано для сокрытия от взыскания, а номинальные владельцы знали или должны были знать о его происхождении. Мера направлена на противодействие типичным схемам маскировки коррупционных доходов через родственников, доверенных лиц, аффилированные компании, зарубежные структуры и фиктивные сделки, пояснил советник.

В начале марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в качестве наказания предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества.

В ответ на это первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что бороться с коррупцией нужно аккуратно, иначе рискуют пострадать учителя и врачи, получавшие «мизерные подарки», а не те, кто воровал из казны миллиардами.

Ранее СМИ сообщили, что в России началась зачистка судейского корпуса от коррупции.

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