Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в качестве наказания предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии СК, передает РИА Новости.

«Пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», — сказал Бастрыкин.

До этого стало известно, что в России развернулась масштабная кампания по очищению судейского корпуса от коррупционных проявлений, инициированная председателем Верховного суда Игорем Красновым.

Как сообщает kp.ru, последнее заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) ознаменовалось уходом в отставку 25 судей, лишением статуса одного судьи, а также прекращением полномочий и снятием неприкосновенности с 36 судей. Параллельно с этим раскрываются случаи обнаружения многомиллиардных состояний у судей из различных регионов страны.

Ранее ВККС возбудила дела о взяточничестве против трех судей Ставрополья по запросу Бастрыкина.