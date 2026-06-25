Советник Аксенова заявил о вбросах с призывами уезжать из Крыма

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков написал в своем Telegram-канале, что в различных чатах появляются призывы уезжать из Крыма.

«Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать... Не дождетесь! Крымчане прекрасно все понимают, проходил такие истории с четырнадцатого года. Энергетическая, водная, транспортная... каких блокад только не было!» — поделился Крючков.

Он призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации, а также удалять из чатов «брата солдата с передовой», «жену силовика» или «дочь офицера».

25 июня первый зампред комитета Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия никогда никому не отдаст Крым. Он подчеркнул, что судьба российской военной операции решается в окопах Донбасса, а не в соцсетях. Таким образом парламентарий прокомментировал угрозу президента Украины Владимира Зеленского провести военную операцию в Крыму.

Как заявил «Газете.Ru» военный аналитик Юрий Кнутов, слова украинского лидера свидетельствуют о возможных планах Киева провести высадку десанта для «захвата плацдарма» на полуострове. ВСУ, как считает эксперт, скорее всего, поставят десантные катера, а также «дополнительные средства, которые можно будет применять по территории Крыма»: например, ракеты Storm Shadow и другое оружие.

Ранее Песков отреагировал на слухи о разрешении Трампа бить по России.