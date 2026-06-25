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Политика

«Наш навсегда»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме

Депутат Журавлев: Россия никогда никому не отдаст Крым
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России военной операцией в Крыму, которая зависит от решения стран G7. Первый зампред комитета Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что судьба российской военной операции решается в окопах Донбасса, — а не в соцсетях.

«Зеленский успешно воюет на фронте эстрадных миниатюр, и оказывается, что всех вокруг каким-то образом убеждает в победном марше Украины. На самом деле судьба СВО решается в окопах Донбасса, а там сейчас, вне всяких сомнений, российская армия перешла в наступление в Константиновке и Красном Лимане. Возможно, от этого и старается отвлечь мировые медиа Зеленский, разбрасываясь бравурными заявлениями о Крыме. Тут важно помнить, что полуостров — наш навсегда, и никому никогда мы его не отдадим», — сказал депутат.

Как заявил «Газете.Ru» военный аналитик Юрий Кнутов, эти слова свидетельствуют о возможных планах Украины провести высадку десанта для «захвата плацдарма» на полуострове. Киеву, как считает Кнутов, скорее всего, поставят десантные катера, а также «дополнительные средства, которые можно будет применять по территории Крыма»: например, ракеты Storm Shadow и другое оружие.

Зеленский также сообщил, что поручил разведке и ВСУ действовать на опережение против объектов российской инфраструктуры, обеспечивающих боевые действия. Что о планах Киева говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков отреагировал на слухи о разрешении Трампа бить по России.

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