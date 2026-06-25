Две страны настигло сильное землетрясение

В Японии и Венесуэле прошли землетрясения магнитудами 6,9 и 7,1

В Японии и Венесуэле произошли сильные землетрясения. В Венесуэле зафиксировали не менее десяти афтершоков, передает El Nacional.

По данным The New York Times (NYT), землетрясение в Венесуэле, является самым разрушительным за более чем 120 лет.

После землетрясения в Японии объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут предупреждение отменили.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что прямая связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии отсутствует.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.) По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км. Число погибших возросло до 164 человек, 971 получил ранения. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

В Японии пострадали минимум 11 человек. Более ста жилых и нежилых построек повреждены.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке.