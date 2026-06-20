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Общество

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7
Uwe Anspach/Global Look Press

В Камчатском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, толчок произошел в 6:49 по московскому времени. Эпицентр располагался в 165 км от Петропавловска-Камчатского, а сам очаг находился на глубине 17 км. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

11 июня у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг залегал на глубине 29 километров. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 42 километрах юго-западнее Никольского, Алеутского муниципального округа.

10 июня в районе Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 13:34 по мск в 255 км к северо-востоку от города Находка, население которого составляет около 150 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 362 км.

Ранее землетрясение сдвинуло Японию.

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