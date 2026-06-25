Стало известно, когда в российских школах появится единый учебник географии

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через два года. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка.
«Планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовку», — отметил министр.
25 июня Кравцов говорил, что Минпросвещения намерено разработать единые учебники по всем общеобразовательным предметам.
По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10–11-х классов, а также по труду для школьников 5–9-х классов.
Кравцов также сообщил, что Российская академия наук принимает участие в подготовке единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии.
Министр напомнил, что единый учебник по истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Кроме того, завершена работа над едиными государственными учебниками по обществознанию.
Ранее в учебник обществознания включили уроки по борьбе с фейками и манипуляциями в интернете.