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Культура

Мединский представил новый учебник с упоминанием Балабанова

Помощник президента Мединский: в учебнике обществознания есть глава о Балабанове
Ирина Семенова/РИА Новости

Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России, помощник президента страны Владимир Мединский представил новый учебник по обществознанию на открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На мероприятии в Екатеринбурге Мединский заявил, что Балабанов поймал нерв своего времени.

«Он передал суть русского человека. Именно поэтому он великий русский творец», — сказал помощник президента.

После речи о Балабанове Мединский презентовал новый учебник по обществознанию для учеников 10-го класса, по которому школьники будут заниматься начиная с сентября 2026 года. Пособие вышло под редакцией зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в книге в разделе «Культура» есть рассказ о Балабанове, там же помещен портрет режиссера.

Алексей Балабанов является уроженцем Екатеринбурга. Он стал известен благодаря таким фильмам, как «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200» и «Про уродов и людей». Памятник режиссеру на малой родине открыли 16 июня.

Ранее в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь Балабанова.

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