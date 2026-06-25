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Общество

В российских школах появятся единые учебники по всем предметам

Кравцов: Минпросвещения подготовит единые учебники по всем школьным предметам
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Минпросвещения России планирует создать единые учебники по всем общеобразовательным предметам. До конца 2026 года в федеральный перечень могут включить новые учебники по ряду дисциплин. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, до конца года в федеральный перечень учебников планируют включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов.

Кравцов добавил, что в разработке единых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии участвует Российская академия наук (РАН).

Министр напомнил, что единый учебник по истории уже получил высокую оценку педагогического сообщества. Кроме того, завершена подготовка единых государственных учебников по обществознанию.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что переработка школьного курса обществознания позволила сократить его вдвое без потерь по содержанию, причем новые учебники редактировал лично зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее в учебник обществознания включили уроки по борьбе с фейками и манипуляциями в интернете.

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