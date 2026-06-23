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Общество

Сейсмолог назвал главное заблуждение о землетрясениях

Сейсмолог Чебров: не стоит путать интенсивность землетрясения и магнитуду
Uwe Anspach/Global Look Press

Зачастую после крупных землетрясений люди начинают искать связь между подземными толчками в разных точках планеты и строить собственные прогнозы новых катастроф. Однако такие представления чаще всего являются заблуждением. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Данила Чебров.

«Чаще всего люди путают интенсивность сотрясения и магнитуду. Ну и, естественно, все пытаются прогнозировать. По типу того, что если где-то произошло, значит, сейчас повторится рядышком. Или что землетрясение где-нибудь в Турции вызовет землетрясение на Камчатке, или наоборот», — сказал эксперт.

Земля представляет собой единую систему, но построить прогнозы на подобных умозаключениях невозможно, добавил он.

Утром 22 июня у берегов Севастополя были зарегистрированы семь землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 км от побережья.

Как рассказали местные жители, они ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два из семи землетрясений ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

Ранее землетрясение произошло у побережья Курил.

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