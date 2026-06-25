Разрушения и пострадавшие есть при землетрясении в Венесуэле

В Каракасе сообщили о повреждениях зданий и пострадавших при землетрясении

Жители Венесуэлы, в том числе столицы Каракаса, сообщили о разрушениях и пострадавших при землетрясении. Об этом пишет Lafm.

В социальных сетях начали распространяться десятки фотографий и видео, снятых гражданами в разных частях страны, демонстрирующих масштабы разрушений. На кадрах видны разрушенные фасады домов и большие трещины в жилых и коммерческих постройках. На одном из видео запечатлен момент обрушения здания в Каракасе.

Венесуэльские власти продолжают поисковые операции для определения масштабов ущерба. Группы гражданской защиты и агентства по управлению рисками проводят обследование различных районов для оценки устойчивости жилых, коммерческих и общественных зданий. Число пострадавших пока неизвестно.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 18:04 по венесуэльскому времени примерно в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана. После этого в США предупредили о возможности возникновения цунами.

Ранее сейсмолог назвал главное заблуждение о землетрясениях.