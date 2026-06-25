В Японии произошло землетрясение

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

По его данным, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

После землетрясения в Японии объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут предупреждение отменили. Жителей призвали сохранять бдительность, в стране возможны афтершоки.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Телеканал NHK сообщил, что после землетрясения компания Tohoku Electric Power Company начала проверку атомной электростанции «Хигасидори», расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.

До этого в США объявили угрозу цунами после землетрясения в Венесуэле. По данным Геологической службы США, 24 июня в стране зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,1. Хотя эпицентр землетрясения находился на суше, Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США заявил о возможности возникновения цунами вдоль побережья Венесуэлы, Бонайре, Кюрасао и Арубы.

Ранее российские ученые создали систему мониторинга подземных вибраций.