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Общество

В США назвали примерное число жертв землетрясения в Венесуэле

USGS: число жертв землетрясения в Венесуэле может доходить до 100 тысяч
Jesus Vargas/Getty Images

Число жертв землетрясения в Венесуэле может составить от 10 тыс. до 100 тыс. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает ТАСС.

По данным службы, вероятность того, что количество погибших превысит 100 тысяч, составляет 30%.

В среду у северного побережья Венесуэлы произошло мощное землетрясение, в результате которого в столице Каракасе обрушились здания. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе также получил повреждения.

Землетрясение произошло примерно в 30 км к северо-западу от Монтальбана, где расположены одни из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. По предварительным данным геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,5 (изначально сообщалось о 7,1).

Венесуэльский министр внутренних дел Диосдадо Кабельо призвал жителей покинуть свои дома и переждать на улице из-за возможных повторных толчков.

Вскоре после серии землетрясений в Венесуэле на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Ранее сейсмолог назвал главное заблуждение о землетрясениях.

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