В Краснодаре загорелся деревообрабатывающий цех

Деревообрабатывающий цех на площади более 200 кв. м загорелся в Краснодаре

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревообрабатывающем цехе в Краснодаре, огнем охвачена площадь в 215 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства по Краснодарскому краю.

В публикации отмечается, что в ликвидации возгорания задействовано более 30 специалистов МЧС и 10 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что в Иркутской области детские игры с огнем обернулись пожаром.

Пламя распространилось на площади в восемь квадратных метров, его потушили за пять минут. Жители близлежащих домов рассказали, что неоднократно видели детей, поджигающих пух. Предварительно, причиной пожара стала именно подобная шалость. В данный момент устанавливаются виновное лицо и размер ущерба, нанесенного в результате случившегося.

До этого амурчанка хотела пожарить картошку и устроила пожар в десятиэтажке. Она поставила кастрюлю с маслом на плиту и вышла из кухни, и в этот момент масло вспыхнуло.

Ранее россиянка погубила своего пятилетнего ребенка, забыв потушить сигарету.