Дети поджигали тополиный пух и устроили пожар в Иркутской области

В Иркутской области детские игры с огнем обернулись пожаром. Об этом сообщает

ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 22 июня на улице Горького — загорелся утеплитель теплотрассы. На место направили сотрудников экстренных служб.

Пламя распространилось на площади в восемь квадратных метров, его потушили за пять минут. Жители близлежащих домов рассказали, что неоднократно видели детей, поджигающих пух. Предварительно, причиной пожара стала именно подобная шалость. В данный момент устанавливаются виновное лицо и размер ущерба, нанесенного в результате случившегося.

До этого амурчанка хотела пожарить картошку и устроила пожар в десятиэтажке. Она поставила кастрюлю с маслом на плиту и вышла из кухни, и в этот момент масло вспыхнуло.

Ранее россиянка погубила своего пятилетнего ребенка, забыв потушить сигарету.