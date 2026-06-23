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Общество

Россиянка погубила своего пятилетнего ребенка, забыв потушить сигарету

В Архангельской области ребенок не выжил в пожаре, начавшемся по вине его матери
СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В Архангельской области пятилетний ребенок сгорел заживо из-за неосторожности матери, сообщает следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел 15 апреля в городе Вельске. Суд установил, что в тот день 38-летняя местная жительница оставила в доме непотушенный окурок рядом с сеном и легковоспламеняющимся мусором, после чего ушла, закрыв в помещении пятилетнего сына.

Спустя время на веранде вспыхнул пожар, огонь быстро перекинулся на дом и проник во внутренние помещения. Следствие и суд пришли к выводу, что именно неосторожные действия матери привели к трагедии.

В ходе допросов женщина признала вину. Вельский районный суд назначил ей один год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее жительница Подмосковья оставила младенца в коляске на жаре на несколько часов и ушла пить.

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