Амурчанка хотела пожарить картошку и устроила пожар в десятиэтажке

В Амурской области многодетная мать готовила обед и устроила пожар в многоэтажке

В Благовещенске многодетная мать пыталась залить вспыхнувшее масло водой и чуть не спалила квартиру. Об этом сообщает МЧС Амурской области.

Женщина решила приготовить картофель фри для троих детей. Она поставила кастрюлю с маслом на плиту и вышла из кухни. Масло вспыхнуло. Заметив это, амурчанка в панике попыталась потушить огонь водой, но сделала только хуже.

После безуспешной попытки тушения жильцы покинули квартиру и сообщили о пожаре соседям, которые вызвали пожарных. Пострадавших нет.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее четверо подростков из любопытства спалили чужой гараж и машину.