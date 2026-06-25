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Общество

Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях во втором полугодии

Юрист Южалин: во втором полугодии России будут две короткие рабочие недели
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

В связи с празднованием Дня народного единства и Нового года во второй половине 2026 года в России будут две коротки рабочие недели. Об этом РИА Новости сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«На неделе со 2 по 8 ноября — четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года — три рабочих дня», — сказал юрист.

Южалин добавил, что всего во втором полугодии будет 130 рабочих и 54 выходных и праздничных дней.

2 июня Минтруд России опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. Согласно ему, в следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя. При этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году.

В мае кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россиян на пятидневке летом ждут 65 рабочих дней и 27 выходных дней.

Ранее россиянам рассказали, как перестать проверять рабочие чаты в отпуске.

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